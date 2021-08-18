Вторая инсталляция появится 19 августа у здания ГЭС-2 в Москве

МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Вторая инсталляция - работа "Пространство света" итальянского художника Джузеппе Пеноне - появится 19 августа у дома культуры "ГЭС-2" в Москве, сообщили ТАСС в пресс-службе фонда современного искусства V-A-C.

Первая инсталляция - "Большая глина № 4" Урса Фишера из Швейцарии - вызвала споры среди москвичей и, в частности, критику со стороны главы Общественного совета при министерстве культуры Михаила Лермонтова.

"Пространство света" появится во дворе перед березовой рощей. "В этой работе 2008 года Джузеппе Пеноне анализирует пересечение и взаимодействие двух миров - людей и растений", - отметили в пресс-службе.

Там рассказали, как создавалась эта работа: в местечке под названием Долина чудес на границе Италии и Франции художник нашел поваленную лиственницу, он удалил часть веток и покрыл дерево толстым слоем воска, а затем с восковых моделей отлил из бронзы объект, выглядящий как разделенный на восемь фрагментов полый ствол дерева. "Снаружи он несет на себе следы рук художника, а на его позолоченной внутренней поверхности различим рисунок древесной коры. Видимое сходство этих оттисков означает для Пеноне очевидную и неразрывную связь между человеком и природой - мотив, который он исследует в своем творчестве на протяжении многих десятилетий", - говорят в фонде.

Сам дом культуры "ГЭС-2" уже введен в эксплуатацию, завершены работы по благоустройству прилегающей территории, куда входят Патриарший пешеходный мост и спуск к воде Водоотводного канала. Обустроена площадка для временного экспонирования крупногабаритных работ современного искусства, что предполагает постоянную ротацию различных художественных объектов.

Фонд V-A-C объявил о запуске 21 августа программы "ГЭС-2: Спуск". В рамках этой программы, в частности, пройдут медиаторские туры, во время которых можно узнать об истории и архитектуре ГЭС-2, занятия по различным направлениям йоги. "Спуск - место отдыха, которое уже полюбилось москвичам и гостям столицы, теперь станет еще удобнее: здесь появятся дизайн-объекты от Гарри Нуриева", - сообщили в пресс-службе.