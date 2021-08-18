Власти Москвы просят рестораны закрыть летние веранды к 16:00 из-за грозы и сильного ветра

МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Гроза, сильный ливень и ветер с порывами до 25 м/с ожидаются в Москве в среду. В связи с этим ресторанам и кафе рекомендуется закрыть летние веранды, сообщили ТАСС в пресс-службе столичного департамента торговли и услуг.

"В связи с прогнозируемым ухудшением погодных условий в столичном регионе, а также по предупреждению синоптиков, что после 16:00 в Москве ожидается сильный ливневый дождь, гроза, <...> порывы ветра до 25 м/с, просим все предприятия общественного питания, имеющие летние веранды, своевременно принять меры по прекращению их эксплуатации", - сообщили в пресс-службе. Также рестораторам и владельцам кафе необходимо укрепить все конструкции и закрыть зонты.

Ранее Гидрометцентр России выпустил экстренное предупреждение. Так, в период с 16:00 18 августа с сохранением до 10:00 19 августа местами на территории Москвы ожидается сильный и очень сильный дождь, сильный ливневый дождь, гроза, град. Непогода будет сопровождаться сильным ветром с порывами до 20-25 м/с.