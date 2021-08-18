МЧС распространило экстренное предупреждение о ливнях с градом в Москве и области

МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Столичное ГУ МЧС распространило экстренное предупреждение в связи с ожидающимися во второй половине дня в Москве ливнями, градом и шквалистым ветром, сообщили ТАСС в пресс-службе главка.

"По прогнозам синоптиков Росгидромета, в связи с прохождением холодного атмосферного фронта в период с 16:00 18 августа с сохранением до 10:00 19 августа местами на территории Москвы ожидаются дождь, ливень, гроза, град и шквалистое усиление ветра порывами до 25 м/с", - сказали в ведомстве.

Аналогичное предупреждение распространило ГУ МЧС РФ по Московской области. Непогода в регионе ожидается с 14:00.

Спасатели рекомендуют автомобилистам снизить скорость и избегать опасных маневров. Пешеходам стоит обходить стороной шаткие конструкции и не укрываться под деревьями.