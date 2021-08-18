В Москве на Пушкинской площади отремонтируют фонтан 1949 года постройки

МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Фонтан на Пушкинской площади в Москве, построенный в 1949 году, будет отремонтирован. Специалисты обновят гидроизоляцию, покрытие днища и стенок чаши, а также инженерные системы фонтана, сообщается в среду на информационном портале мэра и правительства Москвы.

"Фонтан на Пушкинской площади представляет собой комплекс из трех частей с общим бассейном. Его габариты - почти 30 на 11,5 м. Проектными решениями предусмотрены наружные работы: замена гидроизоляции, покрытия днища и стенок фонтана, новое остекление световых фонарей, монтаж бортового камня из гранита по периметру чаши, заполнение швов герметиком. При запуске фонтана его чашу наполнят, вода будет проходить механическую очистку, дезинфекцию хлорсодержащим реагентом и обеззараживание УФ-установками", - приводятся слова председателя Москомэкспертизы Валерия Леонова.

Под фонтаном расположено помещение насосной - там запланирован ремонт стен и пола, а также замена двери и оборудования, в том числе системы отопления и сетей связи. Будут установлены системы видеонаблюдения, охранная и пожарная сигнализации. Планируется также заменить оборудование водоподготовки, в том числе насосы, контур очистки, узел наполнения и долива.

Фонтан, находящийся в окружении цветочных клумб, выполнен в классическом стиле и состоит из гранитного бассейна и красивых чаш, установленных в нем. Зимой гранитный бассейн плотно закрывают от перепадов температур. Перед Новым годом фонтан украшают красочными инсталляциями.