Крыша павильона "Рабочий и колхозница" на ВДНХ станет смотровой площадкой Москвы

МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Крыша павильона "Рабочий и колхозница" на ВДНХ с 19 августа будет доступна для всех желающих, сообщила в среду пресс-служба ВДНХ.

"С 19 августа 2021 года по четвергам и пятницам с 18:00 до 20:00 подняться на высоту 35 м и увидеть живописные панорамы главной выставки страны сможет любой желающий. С крыши павильона, над которой возвышается легендарная скульптурная композиция Веры Мухиной "Рабочий и колхозница", открывается красивый вид на ВДНХ и ее окрестности. Отсюда можно с высоты птичьего полета увидеть Останкинскую телебашню с гостиницей "Космос". Гости понаблюдают за уходящим солнцем и встретят красивые закаты в историческом месте Москвы", - говорится в сообщении.

Доступ на крышу будет возможен до конца августа. В дальнейшем с учетом откликов гостей ВДНХ будет принято решение о продолжении проекта на постоянной основе.

Чтобы попасть на площадку, необходимо приобрести билет на сайте ВДНХ. Вход осуществляется через входную группу павильона, на крышу посетителей доставят на лифте. В случае плохой погоды (дождя, сильного ветра или урагана) визит переносится на другую дату или производится возврат денежных средств. Все мероприятия на территории ВДНХ проводятся с соблюдением санитарно-эпидемических норм.