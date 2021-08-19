Шесть сетей аптек присоединились к программе "Миллион призов"

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Победители акции #ВыбираемВместе программы "Миллион призов" в Москве смогут купить лекарства в шести сетях аптек, которые присоединились к программе. Об этом сообщается на официальном сайте мэра столицы.

"К акции "#ВыбираемВместе" программы "Миллион призов" присоединилось шесть сетей аптек. Выигравшие призовые баллы участники акции смогут использовать их при покупке лекарств, косметических средств, а также различных медицинских изделий. Розыгрыш призов будет проводиться среди москвичей, участвующих в онлайн-голосовании, которое пройдет с 17 по 19 сентября", - говорится в сообщении.

Уточняется, что победители акции смогут получить 10 тыс., 25 тыс., 50 тыс. и 100 тыс. баллов - один балл равен одному рублю, которые можно будет обменять на покупки у партнеров программы - магазинов продуктов, одежды и обуви, косметики, цветов и ювелирных изделий, детских и спортивных товаров, использовать при посещении кафе и ресторанов или пожертвовать на благотворительность. Кроме призовых баллов будут разыграны автомобили и однокомнатные квартиры в Москве. Всего в рамках акции разыграют более 250 тыс. призов.

Чтобы присоединиться к акции "#ВыбираемВместе" программы "Миллион призов", необходимо зарегистрироваться и принять участие в онлайн-голосовании, которое пройдет с 17 по 19 сентября. Сделать это могут жители столицы, которым на момент голосования исполнится 18 лет и у которых есть полная учетная запись на mos.ru. Подать заявление на участие можно до 23:59 13 сентября по ссылке, а узнать подробности об онлайн-голосовании можно в спецпроекте mos.ru.