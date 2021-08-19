В Москве до середины сентября благоустроят около 4 тыс. дворов

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Порядка 4 тыс. дворовых территорий благоустроят в Москве до середины сентября, во дворах обустраивают тротуары, пешеходные дорожки и меняют асфальтобетонное покрытие. Об этом журналистам сообщил в четверг заместитель мэра столицы Петр Бирюков.

"В настоящее время в городе проводятся работы по благоустройству дворовых и внутриквартальных территорий, всего в списке - около 4 тыс. объектов общей площадью более 4,2 тыс. га. На 3,5 тыс. объектах работы завершены, остальные закончим ко Дню города", - сказал Бирюков.

По его словам, в рамках обновления дворов делают площадки для настольного тенниса, ставят новые и ремонтирют имеющиеся детские площадки. Специалисты комплекса городского хозяйства устанавливают удобные лавочки и урны, новые опоры освещения с энергосберегающими лампами. Осенью в обновленных дворах будут высажены деревья и кустарники.

Заммэра напомнил, что ранее все столичные дворы, а их насчитывается свыше 24 тыс., были приведены в порядок в соответствии с разработанным стандартом. Он подразумевает оборудование дворовых территорий необходимой инфраструктурой для отдыха и занятий спортом, качественное освещение, благоустройство.

"Москвичи активно принимают участие в обустройстве дворов, вносят рациональные предложения. Доброй традицией стало проведение ежегодного конкурса на лучший московский двор", - сказал Бирюков.