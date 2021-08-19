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Московский зоопарк заработал в обычном режиме после ливня

Зоопарк снова работает с 07:30 до 21:00, вход до 20:00

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Московский зоопарк после вчерашнего ливня работает в обычном режиме с 07:30 до 21:00, вход до 20:00. Об этом сообщается на странице столичного зоопарка в Facebook в четверг.

Накануне зоопарк временно прекратил продавать билеты и просил посетителей покинуть территорию зоосада до 16:00 в связи с сильными дождями в столице.

"Непогода отступила, и мы снова вас ждем. Зоопарк работает в обычном режиме - с 07:30 до 21:00, вход до 20:00. Сейчас у нас особенно хорошо. Улыбаются волки, вальяжно плавают капибары, трава искрится под солнцем", - говорится в сообщении.

Отмечается, что билеты в зоопарк приобретаются только онлайн.

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