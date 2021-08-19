Жители Москвы меняли фамилии в честь пород собак или по совету астролога в 2021 году

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Столичные ЗАГСы за первые семь месяцев 2021 года зарегистрировали около 7 тыс. актовых записей о перемене имени. Так, зафиксированы случаи смены фамилии в честь породы своей собаки, либо смены имени по совету астролога, чтобы изменить жизнь в лучшую сторону и выйти замуж, сообщила в четверг пресс-служба управления ЗАГС Москвы.

"Граждане нередко обращаются в ЗАГСы для смены одновременно фамилии и имени, или имени и отчества. 87% обратившихся за услугой, изменили фамилию, свыше 19% поменяли имя, более 17% изменили отчество. Кроме того, стоит отметить, что в процентном соотношении показатели по регистрации перемены фамилии в 2021 году по сравнению с аналогичным периодом 2020 года остались на прежнем уровне. В одном из отделов ЗАГС заявитель сменил фамилию в честь породы своей собаки. Некоторые берут себе фамилии животных, такие как "Тигр", "Лев", "Рысь". Многие меняют фамилии в связи с их неблагозвучностью или, если они носят неблагоприятный характер", - сказала и. о. начальника управления ЗАГС Москвы Светлана Уханева, чьи слова приводятся в сообщении.

Также с целью изменить жизнь к лучшему в отдел ЗАГСа обратилась девушка для перемены имени. "Сделать это ей посоветовала астролог. По словам астролога, после смены имени жизнь девушки изменится в лучшую сторону, она выйдет замуж. Перемена имени была зарегистрирована. Через полтора года девушка снова обратилась в ЗАГС для получения этой же услуги. Она решила вернуть себе прежнее имя, которое родители дали при рождении, так как ожидаемого эффекта, который прогнозировал астролог, не последовало. Сотрудники отдела также зарегистрировали перемену имени. Через полгода девушка снова пришла в отдел ЗАГС, но уже с молодым человеком для подачи заявления о заключении брака", - добавила пресс-служба.

Как поменять имя?

Согласно федеральному закону "Об актах гражданского состояния", имя включает в себя фамилию, собственно имя и отчество. Перемена имени производится органом записи актов гражданского состояния по месту жительства или по месту регистрации рождения лица. Причины перемены имени в официальных документах не указываются, но некоторые заявители делятся своими побуждениями для перемены имени, фамилии или отчества.

В процедуре перемены имени есть ограничения. Так, законодательством запрещается запись имени, которое состоит из цифр, буквенно-цифровых обозначений, числительных, символов и не являющихся буквами знаков, за исключением знака "дефис", или их любой комбинации либо содержит бранные слова, указания на ранги, должности, титулы. За государственную регистрацию перемены имени уплачивается государственная пошлина в размере 1 600 руб., а также 350 рублей за внесение в связи с переменой имени изменений в записи актов, включая выдачу новых свидетельств. Получив паспорт на новое имя, житель может обратиться в любой центр госуслуг города Москвы и заменить основной перечень документов в рамках жизненной ситуации "Перемена имени". Сервис позволяет за один визит в офис "Мои документы" подать заявления на оформление сразу ряда услуг.