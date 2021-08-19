Благоустройство территории возле станции БКЛ "Народное ополчение" завершили в Москве

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Специалисты комплекса городского хозяйства завершили работы по благоустройству территории, прилегающей к станции "Народное Ополчение" Большой кольцевой линии (БКЛ) московского метрополитена. Об этом сообщил ТАСС в четверг заммэра Москвы Петр Бирюков.

"Открытие новой станции метро всегда приводит к увеличению пешеходного потока возле нее, поэтому в рамках работ привели в порядок существующие маршруты и обустроили новые. На улице Демьяна Бедного отремонтировали и заменили асфальтобетонное покрытие проезжей части, обновили тротуары, организовали около 200 парковочных мест для автомобилей и велопарковку", - сказал Бирюков.

Заместитель мэра подчеркнул, что также в рамках благоустройства было установлено около 60 фонарей с энергосберегающими лампами, обустроено три современных остановочных павильона с беспроводной связью и зарядными слотами, а также установлено четыре навигационные стелы и лавочки.

Глава комплекса городского хозяйства также сообщил, что в этом году работы по благоустройству проходят возле 12 станций Большой кольцевой линии метро и станции "Бутырская" Люблинско-Дмитровской линии.

Благоустройство у станции "Народное ополчение" начали 24 июля 2020 года. Эта станция была открыта 1 апреля 2021 года одновременно со станцией "Мневники".

БКЛ - строящаяся линия метрополитена. На схеме метро она обозначается номером 11 и окрашена в бирюзовый цвет. После завершения строительства в 2022 году она станет самой протяженной линией московского метро и третьей по счету внутригородской кольцевой линией рельсового пассажирского транспорта в Москве после Кольцевой и Московского центрального кольца (МЦК). Всего на БКЛ протяженностью 70 км разместится 31 станция. Со станций БКЛ можно будет сделать 20 пересадок на другие линии метро, а также пересесть на МЦК, линии железной дороги и МЦД. Уже введено 12 станций БКЛ, в 2021 году ожидается ввод в эксплуатацию одновременно 10 станций.