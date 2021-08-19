Московский планетарий временно закроют для посетителей с 23 августа

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Московский планетарий временно закроется для посетителей с 23 августа в связи с проведением масштабного проекта по модернизации оборудования большого звездного зала. Об этом сообщили в четверг в пресс-службе планетария.

"С 23 августа московский планетарий закрывается и начинает реализацию масштабного проекта по модернизации оборудования большого звездного зала. В течение месяца специалисты будут работать над доведением проекционного оборудования планетария и его программной части до нового современного уровня", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что в большом звездном зале будет полностью обновлено программное обеспечение для загрузки, изготовления, монтажа и показа полнокупольных фильмов и звездных программ. У планетария появится возможность компоновать сцены, визуализирующие различные явления, и воспроизводить их без необходимости изготавливать отдельные ролики, что заметно упростит работу над созданием контента.

По словам генерального директора Московского планетария Виталия Тимофеева, планетарий открывает удивительный мир звезд, научных достижений и передовых технологий.

"Наша задача - использовать в работе инновационные решения, чтобы и дальше радовать наших зрителей эффектом полного погружения, увлекать наукой, а также оставаться лидером по посещаемости, принимая около миллиона посетителей в год",- сказал он.

Кроме того, будет обновлена вся серверная система большого звездного зала. В саму проекционную систему будут включены дополнительные проекторы, что увеличит общую и цветовую яркость изображения и увеличит разрешение полнокупольной системы, а изменение ориентации проекторов относительно проектора звездного неба уберет его тени в случае демонстрации гибридных программ.