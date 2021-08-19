В Москве здание конца XVIII утвердили как предмет охраны

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Специалисты утвердили как предмет охраны здание конца XVIII, ранее это была гостиница, где останавливался Александр Пушкин. Об этом сообщили в пресс-службе столичного Департамента культурного наследия в четверг.

"Эксперты Мосгорнаследия провели тщательное обследование и утвердили предмет охраны памятника архитектуры в Глинищевском переулке. Двухэтажный дом построили в конце XVIII века. Автором проекта историки считают знаменитого зодчего Матвея Казакова. Сегодня здание обладает статусом объекта культурного наследия федерального значения", - сказали в пресс-службе.

Как отметил глава Департамента культурного наследия Москвы Алексей Емельянов, изящное здание в Глинищевском переулке представляет большой интерес как с точки зрения архитектуры, так и истории. В начале XIX века московский купец Иван Копп устроил здесь гостиницу, известную под названиями "Север" и "Англия". В ней в свое время останавливался Пушкин. Если же говорить о внешнем убранстве, то внимание привлекает строгий четырехпилястровый портик, фронтон с небольшим окном, лепной декор на фасаде и в интерьерах, а также исторические печи и окна.

В предмет охраны попали и другие элементы дома: крыша, оконные и дверные проемы, белокаменный цоколь, веерные замки над окнами, сандрики на фигурных кронштейнах, рельефные изображения детей и женских фигур в античных одеждах, профилированные карнизы, лепные розетки на потолках, колонны и пилястры коринфского ордера. Теперь любые реставрационные работы здесь будут проводить с учетом утвержденного предмета охраны.

"Изначально дом принадлежал Николаю Оберу и его супруге Мари-Роз. Она перенесла сюда с Кузнецкого Моста огромный модный магазин дамских заграничных товаров. Заведение было достаточно популярным - Глинищевский переулок был постоянно загружен экипажами. Накануне вступления Наполеона в Москву хозяина дома выслали из города. Наследникам здание вернули уже в 1816 году. Именно они передали Ивану Коппу дом на правах аренды. В советское время тут находился Комитет советских женщин, а сегодня работает Союз женщин России", - напомнили в пресс-службе.