Российский национальный оркестр откроет первый Летний фестиваль в "Царицыно"

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Первый Летний фестиваль Российского национального оркестра (РНО) под руководством Михаила Плетнева откроется в пятницу в московском музее-заповеднике "Царицыно". Он будет приурочен к 30-летию коллектива и продемонстрирует сольные таланты его участников, отметили в пресс-службе РНО.

"Центром и главными действующими лицами фестиваля станут солисты и коллективы РНО - талантливые и востребованные исполнители, ведущие активную концертную деятельность не только в оркестре, но и сольно, а также в составе различных камерных коллективов", - рассказали организаторы. В концертах также примут участие приглашенные звезды - пианисты Андрей Гугнин, Александр Гиндин, Константин Емельянов и Дмитрий Шишкин.

На открытии прозвучат сочинения Моцарта и Шуберта. Фортепианный квинтет Сезара Франка и Секстет для духовых и фортепиано Людвига Тюйе услышат посетители дневного концерта 21 августа, а вечером в этот день будет звучать произведение современного литовского композитора Арвидаса Мальциса Mozart Games, ответом которому станет Концерт для гобоя, скрипки, виолончели и оркестра Сальери. В финальный день смотра, 22 августа, солисты РНО исполнят произведения Вивальди, Гуммеля, Россини.

Организаторы подчеркнули, что место проведения - "Царицыно" - выбрано как излюбленное место летнего отдыха москвичей и гостей столицы. "Классические музыкальные шедевры в естественном антураже старинного пейзажного парка Царицыно и фантастических дворцов, построенных в "готическом вкусе" в конце XVIII века для Екатерины II, привлекут внимание посетителей парка, а также доставят радость всем ценителям классики во время традиционных для многих филармонических залов летних каникул", - уверены в РНО.

Запись концертов покажет телеканал "Культура". "Учитывая противоэпидемические ограничения, применяемые к массовым мероприятиям, в том числе в сфере культуры, такое решение позволит нам многократно расширить аудиторию нашего нового проекта - таким образом, свидетелями и соучастниками событий фестиваля смогут почувствовать себя буквально все желающие", - отметила директор РНО Светлана Рипс.

Изначально смотр был запланирован на 2-4 июля и перенесен в связи с противоэпидемическими мерами.