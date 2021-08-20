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Власти Москвы не видят негатива во временной установке в городе работы "Большая глина № 4"

Как отметил глава Департамента культурного наследия Москвы Алексей Емельянов, скульптура делает город интересным и вызывает отклик со стороны его жителей

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Глава Департамента культурного наследия Москвы Алексей Емельянов выразил мнение, что временное экспонирование работы "Большая глина № 4" - скульптурной композиции, представляющей собой комки необработанной глины на постаменте, - делает город интересным и вызывает отклик со стороны его жителей. Временное размещение таких объектов на площадках города возможно, сообщил он в эфире радиостанции "Эхо Москвы" в пятницу.

"Мое частное мнение: наш с вами любимый город должен быть интересен и безразличных людей в городе должно быть меньше. Я ничего вредного не вижу, чтобы временно на одной из площадок экспонировалась одна или другая скульптура. Если бы решение об установке этого шедевра современного искусств было принято навсегда, ну, наверное, я бы сказал другие слова", - сказал он.

"Если бы такие поводы, как временное экспонирование одного или другого памятника на городской площади, будут единственным, что будет ссорить наших с вами москвичей, я думаю, что это будет неплохо", - добавил Емельянов.

Ранее глава Общественного Совета при Министерстве культуры РФ Михаил Лермонтов заявил в беседе с корреспондентом ТАСС, что считает установку в Москве работы "Большая глина № 4" ошибочной.

Работа современного художника Урса Фишера (Швейцария) "Большая глина № 4" была установлена в воскресенье на Болотной набережной перед фасадом ГЭС-2. 12-метровая композиция представляет собой увеличенную примерно в 50 раз и отлитую из алюминия копию комка глины, который автор разминал в руках.

В фонде современного искусства V-A-C отметили, что запечатленный в громадном размере обычный рабочий материал в самом начале обретения задуманной формы - "знак незавершенности, преображения и становления". Работа установлена временно, однако сроки ее демонтажа пока не называют.

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