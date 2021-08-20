В Москве планируют развивать центры госуслуг и повышать уровень сервиса

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Власти Москвы не собираются понижать планку в сфере предоставления государственных услуг, а также планируют и дальше развивать центры "Мои документы" и повышать уровень сервиса. Об этом в интервью газете "Вечерняя Москва" сообщила в пятницу заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"Мои документы" уже задали очень высокую планку в сфере предоставления государственных услуг. Безусловно, будем ее держать, повышать уровень сервиса и комфортности в офисах, расширять перечень услуг, скорость их оказания. Главный вектор развития - чтобы за один визит в центр госуслуг москвичи могли в комфортной обстановке решить максимальное количество вопросов. Конечно, будем и дальше развивать проекты и сервисы, запускать новые социальные инициативы на благо жителей города, прислушиваться к москвичам и корректировать векторы развития, исходя из их потребностей", - сказала Ракова.

По ее словам, сейчас флагманские офисы "Мои документы" открыты в половине округов столицы. Флагманы расположены в Центральном, Южном, Юго-Западном, Восточном, Юго-Восточном и Северном административных округах. Со временем планируется открыть их во всех округах. Они запускаются в местах притяжения жителей, на пересечении транспортно-пересадочных узлов, в крупных торговых центрах.

В таких центрах можно получить расширенный перечень услуг, воспользоваться дополнительными сервисами, а сами офисы - более просторные. Среди услуг - регистрация транспортного средства, выдача водительского удостоверения в день обращения, государственная регистрация юридических и физических лиц в качестве ИП, консульская легализация документов, приобретение гражданства несовершеннолетними детьми.

"Все центры "Мои документы" соответствуют единому стандарту комфорта, поэтому во вновь открывающихся офисах на территории Новой Москвы жителям доступен тот же перечень из более чем 280 государственных услуг. Сейчас полноценных центров госуслуг в Новой Москве пять, но мы стремимся к тому, чтобы охватить все поселения. В остальных поселениях, где пока не открыты центры, работают пункты приема и выдачи документов. Поскольку эти районы сейчас активно застраиваются и заселяются, для жителей очень актуальны услуги по регистрационному учету", - добавила Ракова.