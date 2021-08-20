Более 70 мероприятий ко Дню флага проведут культурные площадки Москвы

МОСКВА, 20 августа./ТАСС/. Праздничную программу в честь Дня государственного флага России проведут культурные учреждения Москвы с 20 по 22 августа. Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы в пятницу.

"Специальную программу подготовили парки, библиотеки и культурные центры Москвы, а также ВДНХ. Всего запланировано более 70 праздничных онлайн- и офлайн-событий. Москвичей и жителей других городов ждут познавательные лекции, экскурсии, мастер-классы, виртуальные выставки и творческие встречи"- приводятся в сообщении слова заместителя мэра Москвы Натальи Сергуниной.

Все очные мероприятия организуют с соблюдением действующих санитарных мер. Посетителям необходимо придерживаться социальной дистанции и надевать маски в помещениях.

"Узнать об истории российского государственного флага можно будет 21 августа в библиотеке № 263 (поселок Ватутинки, улица Дмитрия Рябинкина, дом 13). На лекции расскажут, каким был первый флаг России, как он видоизменялся со временем и что символизируют его цвета. А для самых юных посетителей библиотека организует мастер-класс, на котором ребята смогут сделать декоративный флаг. Начало творческого занятия в 16:00", - говорится в сообщении.

А Дом Гоголя приглашает на литературно-музыкальный вечер "Окуджава. Арбат. Троллейбус". В программе прозвучат лучшие песни и стихотворения барда о Москве. Концерт состоится 21 августа, начало в 18:00.