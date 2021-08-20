Более 400 тонн плавающего мусора собрали с начала 2021 года с акватории Москвы-реки

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Коммунальный флот комплекса городского хозяйства Москвы, работающий в составе "Мосводостока", собрал с начала года более 400 тонн плавающего мусора с акватории Москвы-реки. На устьевых участках притоков Москвы-реки собрано 11 126 тонн песка и донного грунта, сообщила в пятницу пресс-служба департамента жилищно-коммунального хозяйства города Москвы.

"Флот, работающий в составе "Мосводостока", собрал с начала года 427 тонн (1 423 кубометра) плавающего мусора с акватории Москвы-реки. Основные усилия направляются на акваторию в верховьях реки с целью обеспечения чистоты русла ниже по течению. Соответственно, на северо-западе Москвы выше процент подъема крупногабаритного мусора. В центральных районах Москвы, в основном, поднимается мелкий плавающий мусор - бутылки, пенопласт, пластик. За неделю собирается около 100-120 кубометров - это 7-8 большегрузных машин", - говорится в сообщении.

В навигационный период с мая по ноябрь флот проводит работы на всей акватории Москвы-реки в пределах МКАД по ежедневному сбору плавучего мусора, ликвидации масляных пятен, удалению грунта в местах водовыпусков водосточной сети и устьев притоков Москвы-реки. В сборе мусора и ликвидации загрязнений задействованы специализированные суда-мусоросборщики, маломерные суда, плавкраны и несамоходные шаланды с буксирами. В период ледовой обстановки ходят два судна с ледовым классом до 20 см льда. Основная часть флота в межнавигационный период перемещается на берег, где проходит регламентное обслуживание и требуемый ремонт.