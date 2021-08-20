Российские и зарубежные рок-звезды выступят на фестивале "Russian Woodstock" на ВДНХ

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Рок-фестиваль "Russian Woodstock. Мир, любовь, музыка" пройдет в Зеленом театре и Доме культуры на ВДНХ в Москве в День города 4 и 5 сентября. Российские и зарубежные рок-звезды, а также молодые прогрессивные исполнители представят гостям все направления рок-культуры: прогрессив, хард, классик, симфо и более десятка других, сообщила в пятницу пресс-служба ВДНХ.

"4 сентября в Зеленом театре утром и днем выступят группировки "Аттракцион Воронова", "Братья Рокс", "Отцы", The CrossroadZ, Alex Carlin Band, Two Siberians и другие. А на вечернем концерте, в 20.00, зрителям представят авторский проект Woodstock Tribute. Также в программе примут участие Лариса Долина, Алексей Глызин, Олег Изотов, Марьям Фаттахова и организатор фестиваля Russian Woodstock Игорь Сандлер. Отечественные музыканты исполнят песни, звучавшие на первом американском фестивале Woodstock в 1969 году", - говорится в сообщении.

5 сентября в рамках фестиваля в Зеленом театре свою программу представят более десятка коллективов. В 12.00 утренний сет откроет группа Michael Night. Их музыка сочетает черты финского рока и метала, а также направлений ню-метал и металкор. Концертный день, в свою очередь, завершит совместное выступление калифорнийской певицы Кармен Мокси с блюз-группой Second Frenzy. Параллельно 4 и 5 сентября в Доме культуры ВДНХ будет работать вторая сцена.

Подарком для гостей ВДНХ станет возможность увидеть двухэтажный автобус 1964 года, специально доставленный из Лондона. По задумке организаторов фестиваля, он символизирует эпоху зарождения британского рока. А об истории этой легендарной музыки можно будет узнать на специальных тематических экскурсиях. В рамках фестиваля также состоится вручение музыкальных наград. Лауреаты премии Russian Woodstock получат точные копии уникальных гитар Джими Хендрикса в хрустальном кофре, выполненные в янтаре с золотом. На прошлогоднем фестивале Russian Woodstock-2020 на ВДНХ более 3 тысяч билетов были переданы врачам в знак признания за самоотверженный труд в борьбе с пандемией.