В Москве согласовали проект реставрации церкви Григория Неокесарийского

МОСКВА, 20 августа./ТАСС/. Церковь Григория Неокесарийского планируют отреставрировать в Москве. Мосгорнаследие согласовало план реставрации, сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства в пятницу.

"Каменный храм святителя Григория Неокесарийского обладает древней и очень интересной историей. Он был построен в XVII веке на месте старинной деревянной церкви, воздвигнутой князем Василием II Темным. Строительство каменного храма было начато по благословению Патриарха Никона. Предположительно, возводили церковь лучшие зодчие своего времени - Иван Кузнечик и Карп Губа, обычно выполнявшие царские заказы. В настоящий момент Мосгорнаследием согласован проект реставрации фасадов храма. Работы пройдут под контролем ведомства", - рассказал глава столичного Департамента культурного наследия Алексей Емельянов, слова которого приводит пресс-служба.

Каменный бесстолпный трехапсидный храм представляет собой четверик, увенчанный рядами килевидных кокошников, сверху - пять глухих барабанов с луковичными главами. К четверику пристроены трапезная и шатровая колокольня с открытым звоном, выходящая на тротуар улицы. Фасады всех трех объемов украшены изразцовыми фризами с узором "павлинье око", выполненными мастером Степаном Полубесом.

"Проектом предусматривается проведение реставрационных работ на фасадах памятника с сохранением композиции и архитектурно-художественного оформления. Предусмотрены работы по реставрации кирпичной кладки стен, архитектурно-декоративных элементов, покраске фасадов", - говорится в сообщении.

Реставраторам предстоит расчистить фасады, в том числе от поздних красочных слоев. Далее провести вычинку стен (удалить слабые, плохо держащиеся кирпичи с соблюдением методических рекомендаций и норм в реставрации, заделать швы). Далее все места с повышенной влажностью и биопоражениями обработать пропиткой, воссоздать утраты кирпича, вновь окрасить фасады (будут использованы исторические красно-оранжевый, бирюзовый, белый, зеленый цвета).

В настоящий момент на фасадах памятника имеются трещины, сколы, разрушение кирпичной кладки, красочного слоя. На цоколе храма и ограды также имеются повреждения и загрязнения.

О храме

Великое освящение храма произошло 1 марта 1679 года. В этот день Патриарх Московский Иоаким освятил в ней главный престол во имя святителя Григория Неокесарийского. На освящении храма присутствовал царь Федор Алексеевич.

Строительством храма руководили Иван Волжинский и Иван Рыкачев. Для росписи церкви были приглашены художники из Костромы, а также из Переславля. Наиболее известная особенность великолепного убранства храма - изразцовый фриз. На украшение храма ушло 9 тысяч изразцов. Церковь получила народное название "Красной", то есть красивой. Иконы для иконостаса писали царские изографы, мастера Оружейной палаты во главе с Симоном Ушаковым.

Во время Отечественной войны 1812 года церковь не пострадала. В 1859 году церковь впервые подверглась тщательной реставрации. Были обновлены росписи главного алтаря, четверика, заново вызолочены серебряные ризы на шести иконах первого яруса иконостаса, а также промыты все иконы остальных ярусов иконостаса. Отреставрированный храм был освящен святителем Филаретом, митрополитом Московским.

В советское время иконы из храма были переданы в музеи. Ценнейшая Богоматерь Елеуса Киккская работы Симона Ушакова, цикл Страстей Христовых работы Георгия Зиновьева и еще множество икон получила Третьяковская галерея. Из всех этих икон место в экспозиции нашлось только для образа Богородицы, остальные, никогда не выставляясь, хранятся в запасниках. Часть икон была передана в Государственный исторический музей, где они также находятся в запасниках.

Резные Царские врата главного иконостаса передали в Музей архитектуры имени Щусева. Некоторые иконы из храма Григория Неокесарийского можно увидеть также в экспозиции Русского музея в Санкт-Петербурге.