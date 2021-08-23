В Гидрометцентре сообщили, что москвичей может ожидать всплеск тепла в конце недели

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Температурный фон в Москве в понедельник и вторник будет в диапазоне 19-21 градуса тепла, затем температура понизится до 17-20 градусов тепла. Однако есть вероятность потепления в пятницу и субботу до 25 градусов, рассказал ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"В понедельник и вторник температурный фон еще будет выше нормы - 19-21 градус [тепла]. Это выше нормы примерно на 1-2 градуса, а в среду и четверг он уже будет близок к нормальным значениям. Ночные температуры будут в диапазоне 8-10 градусов, дневные - от 17 до 20 градусов. Затем, по предварительным расчетам, будет повышение температуры. Но пока что этот прогноз предварительный", - сообщил он.

По словам Вильфанда, существует вероятность, что в предстоящие пятницу и субботу в Москве температура повысится до 23-25 градусов тепла.