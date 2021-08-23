В Гидрометцентре сообщили об окончании купального сезона в Московском регионе

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Температура воды в Москва-реке опустилась до 20 градусов тепла. Повышения температурного фона не предвидится, поэтому купальный сезон в Московском регионе можно считать закрытым, рассказал ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"В Москва-реке температура [воды] составляет 20 градусов. Что такое купальный сезон, четкого определения нет. Но я его ассоциирую с рекомендацией врачей, которые говорят, что дети чувствуют себя комфортно в воде, когда температура 22 градуса и выше, поэтому можно говорить, что купальный сезон закончился", - сообщил он.

По словам Вильфанда, возможный всплеск тепла в Московском регионе в конце рабочей недели не сможет реанимировать купальный сезон, так как вода будет теперь активнее охлаждаться из-за низких температур ночью.

Ранее Вильфанд сообщил, что температурный фон в Москве в понедельник и вторник будет в диапазоне 19-21 градус тепла, затем температура понизится до 17-20 градусов тепла. Однако существует вероятность потепления в пятницу и субботу до 25 градусов.