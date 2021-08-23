Связку между Северо-Восточной и Северо-Западной хордами Москвы откроют весной 2022 года

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Участок Северо-Восточной хорды от Сигнального проезда до 3-го Нижнелихоборского проезда планируют открыть весной 2022 года. Об этом сообщил журналистам в понедельник руководитель департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

"Данный участок свяжет Северо-Восточную хорду и Северо-Западную хорды следующей весной. Через Сусоколовские путепроводы он позволит жителям районов Тимирязевский, Марфино, Останкинский осуществлять выезд на прямой ход Северо-Восточной хорды в оба направления; также дорога значительно улучшит транспортную доступность одноименных станций МЦК, МЦД и метрополитена "Окружная", одноименных станций МЦК и метрополитена "Владыкино" за счет реорганизации подъездов автомобильного и общественного транспорта; снизит транспортную нагрузку Алтуфьевского шоссе, Дмитровского шоссе, а также крупных магистральный улиц - Сельскохозяйственная, Ботаническая, Комдива Орлова, Сигнальный проезд", - сказал Загрутдинов.

Как уточнили в пресс-службе департамента, проектом предусмотрено строительство и реконструкция 4,68 км дорог, в том числе два путепровода суммарной протяженностью 314 м. Также предстоит реконструкция сети улиц районного значения, новое строительство участка Сусоколовского шоссе от Алтуфьевского шоссе до Сусоколовского путепровода.

"В настоящее время выполнено бетонирование плит проезжей части путепроводов. Ведется гидроизоляция проезжей части, отсыпка въездов и съездов с эстакад, окраска пролетного строения, завершается бетонирование боковых барьерных ограждений. Путепроводы обеспечат связку между Северо-Западной и Северо-Восточной хордами: один путепровод направит транспортные потоки на разворот над основным ходом Северо-Восточной хорды, на съезд к Алтуфьевском шоссе и на внутриквартальную дорожною сеть; второй - выезд через железнодорожные пути на Северо-Восточную хорду в сторону Ярославского шоссе", - добавили в ведомстве.

Там также сообщили, что на строящемся участке будет организовано двухстороннее движение наземного общественного транспорта. На пути следования общественного транспорта будут обустроены остановки с посадочными площадками и павильонами ожидания. В рамках благоустройства территории предусматривается укладка 3,68 га газона, посадка деревьев и 1 197 кустарников.

Северо-Восточная хорда соединит крупные магистрали: трассу М-11 "Москва-Санкт-Петербург", восточный и северный участки МКАД, шоссе Энтузиастов, Измайловское, Щелковское, Открытое, Ярославское, Алтуфьевское и Дмитровское шоссе, а также строящуюся скоростную автомобильную дорогу М-12 "Москва-Нижний Новгород-Казань". Общая протяженность хорды составляет 106 км (по прямой - 35 км), на ней будут расположены 74 сооружения, в том числе 66 эстакад (39 км), из них самая длинная эстакада в Европе - 2,5 км на участке СВХ от МКАД до ул. Перовская, один тоннель (480 м), пять мостов (281 м), два путепровода (315 м), 17 пешеходных переходов.