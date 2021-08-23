Бесплатные экскурсии на ВДНХ пройдут в честь 55-летия со дня старта станции "Луна-11"

МОСКВА, 23 августа./ТАСС/. Центр "Космонавтики и авиации" на ВДНХ 24 августа проведет бесплатные экскурсии в честь 55-летия со дня старта советской станции "Луна-11". Об этом сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе ВДНХ.

"24 августа в центре "Космонавтика и авиация" на ВДНХ пройдут бесплатные тематические экскурсии "До Луны и обратно…", посвященные 55-летию со дня старта советской автоматической межпланетной станции "Луна-11", - рассказал собеседник агентства.

В пресс-службе добавили, что экскурсии пройдут в 13:00, 15:00 и 17:00. Необходима предварительная регистрация.

"Участники экскурсий также смогут рассмотреть глобус Луны, увидеть полноразмерные макеты советских автоматических станций "Луна-3", "Луна-17", лунохода и узнать, как выглядит настоящий лунный грунт. Посетителям расскажут о многолетних исследованиях спутника Земли, есть ли на Луне вода и плотная атмосфера, на какой ее стороне можно найти Море Москвы и сколько людей побывало на лунной поверхности", - рассказал руководитель пресс-службы ВДНХ Александр Жестков.

Все мероприятия на территории ВДНХ проводятся с соблюдением санитарно-эпидемиологических норм. Посетителям музейно-выставочных площадок необходимо придерживаться социальной дистанции, носить маски.

О станции

Станция "Луна-11" была запущена на ракете-носителе "Молния-М" с космодрома Байконур 24 августа 1966 года. 27 августа того же года станция была выведена на орбиту вокруг Луны. Космический аппарат был предназначен для выхода орбиту искусственного спутника Луны и проведения исследований Луны и окололунного пространства, включая съемку лунной поверхности. За 34 дня активного существования на орбите Луны со станцией было проведено более 130 сеансов связи. В связи с отказом ряда научных приборов программа полета была выполнена не в полном объеме, в том числе не удалось сфотографировать поверхность Луны. Тем не менее были проведены исследования естественного спутника Земли и окололунного пространства, получена ценная научная информация.