В Москве объем производства обрабатывающей промышленности вырос более чем на 16% за год

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Объем производства предприятий обрабатывающей промышленности в Москве по итогам 2020 года увеличился на 16,4% по сравнению с 2019 годом. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента инвестиционной и промышленной политики в понедельник.

"По последним уточненным данным Росстата, промышленное производство Москвы по итогам 2020 года выросло на 12,2%, основным драйвером роста стала обрабатывающая промышленность, где рост составил 16,4%. Эти показатели значительно превышают данные предварительной оценки, сделанной в начале этого года, согласно которой рост составил 5,1% и 5,9% соответственно. В целом по стране промышленное производство в прошлом году сократилось на 2,6%, что свидетельствует о большей устойчивости столичной экономики к воздействию кризисных явлений, связанных с развитием пандемии коронавируса", - сказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, слова которого приводятся в сообщении.

По словам главы департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александра Прохорова, увеличение индекса промышленного производства столицы по итогам прошлого года связано с уточнениями показателей в большую сторону сразу в нескольких отраслях московской промышленности. Пересмотр показателей - стандартная практика, связанная с особенностями сбора данных и расчета.

"Например, пересмотрен объем выпуска лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях. Если предварительные данные свидетельствовали о росте на 38,8% по сравнению с 2019 годом, то по уточненным данным Росстата объемы производства в этой сфере увеличились на 71,7%. Также двукратный рост зафиксирован в производстве резиновых и пластмассовых изделий", - цитирует Прохорова пресс-служба.

Вместе с тем пересмотр подтвердил положительную динамику развития в Москве выпуска бумаги и бумажных изделий, а также пищевой промышленности. По итогам прошлого года выпуск бумаги и бумажных изделий увеличился на 48,3%, что объясняется повышением спроса на упаковку в сегменте онлайн-продаж. По данным Data Insight, в 2020 году количество онлайн-заказов в сегменте B2C выросло на 78%, а суммарный объем рынка интернет-торговли составил 2,7 трлн рублей.

Также в числе отраслей-драйверов оказалась пищевая промышленность: рост по сравнению с 2019 годом составил 39,1%. Увеличение объемов производства в этой отрасли связано с ростом выпуска мяса и субпродуктов до 13,8 тысячи тонн и значительный рост объемов производства мясных полуфабрикатов - на 17,6%, до 90,3 тысячи тонн. Положительная динамика отрасли связана и с увеличением объемов поставок на внешние рынки. В частности, по итогам 2020 года производители мясной продукции Москвы увеличили экспорт на 13,6% (до 81,8 млн долларов). Основными рынками сбыта столичной мясной продукции стали Казахстан, Китай и Гонконг.