На проспекте Буденного в Москве из-за повреждения контактной сети задерживаются трамваи

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Трамваи №12, 36, 46 на проспекте Буденного в районе 9-й улицы Соколиной Горы задерживаются из-за повреждения контактной сети. Об этом сообщается в понедельник в официальном Telegram-канале столичного департамента транспорта.

"На проспекте Буденного (в районе 9-й улицы Соколиной Горы) из-за повреждения контактной сети задерживаются трамваи №12, 36, 46. Маршруты временно изменены. Будьте внимательны, слушайте объявления водителей. Для проезда по проспекту Буденного между метро "Семеновская" и "Шоссе Энтузиастов" пользуйтесь автобусами №254, 469 и 702", - сообщается в публикации.

Там уточняется, что по маршрутам трамваев ходят компенсационные автобусы.