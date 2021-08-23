Популяция краснокнижной ящерицы выросла в московском парке Кузьминки

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Рост популяции краснокнижной прыткой ящерицы зафиксировали в московском природно-историческом парке "Кузьминки-Люблино". Об этом сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе комплекса городского хозяйства столицы.

"В природно-историческом парке "Кузьминки-Люблино" зафиксировали рост популяции краснокнижной ящерицы. Прыткая, или проворная ящерица занесена в Красную книгу Москвы под 1-й категорией, это означает, что вид находится под угрозой исчезновения. Увеличение численности этих пресмыкающихся - отличная новость", - сообщили в пресс-службе.

Отмечается, что за своей добычей - мухой - такая ящерица может даже подпрыгнуть. Обитают такие ящерицы, как правило, на открытых пространствах - полянах и луговинах. Окраска прытких ящериц разнообразна: коричневая, зеленая или серая.

Средняя длина пресмыкающегося - 25 см, а самые крупные особи могут достигать и 35 см. При этом 60% тела - хвост, который ящерица отбрасывает в случае опасности. Отмечается, что у прытких ящериц хорошо развиты обоняние и зрение, а для осязания они используют язык.