Полиция начала проверку после того, как в метро Москвы избили родителей ребенка с аутизмом

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Сотрудники столичной полиции проводят проверку после конфликта между родителями 12-летнего мальчика и молодым человеком в вагоне поезда на станции "Румянцево" Сокольнической линии Московского метрополитена. Об этом ТАСС в понедельник сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.

"22 августа в полицию поступило сообщение, что на станции "Румянцево" в вагоне электропоезда произошел конфликт между родителями несовершеннолетнего 2009 года рождения и гражданином 2003 года рождения. В настоящее время проводится проверка, в ходе которой будет дана правовая оценка действиям сторон и принято процессуальное решение", - сказал собеседник агентства.

Источник ТАСС в правоохранительных органах уточнил, что в метро молодой человек, когда садился, сильно задел ребенка с аутизмом. После того, как родители вступились за сына, он начал провоцировать отца мальчика на драку. Мужчина не стал выяснять отношения силой и направился с семьей к выходу, тогда молодой человек ударил его по голове. Две спутницы нарушителя, которые зашли в вагон вместе с ним, набросились на маму ребенка и поцарапали ее.