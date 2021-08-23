Трамваи на пр. Буденного в Москве восстановили движение после повреждения контактной сети

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Движение трамваев № 12, 36, 46 на проспекте Буденного в районе 9-й улицы Соколиной Горы восстановлено после повреждения контактной сети. Об этом сообщается в понедельник в официальном Telegram-канале столичного департамента транспорта.

"Восстановлено движение трамваев на проспекте Буденного", - значится в публикации.

Ранее сообщалось, что на проспекте Буденного (в районе 9-й улицы Соколиной Горы) из-за повреждения контактной сети задерживаются трамваи № 12, 36, 46. Маршруты трамваев были временно изменены, вместо них курсировали компенсационные автобусы. Для проезда по проспекту Буденного между метро "Семеновская" и "Шоссе Энтузиастов" пассажирам рекомендовали пользоваться автобусами № 254, 469 и 702.