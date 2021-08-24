График поездов Курского направления МЖД изменится в конце августа и начале сентября

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Расписание пригородных поездов Курского направления Московской железной дороги (МЖД) изменится в конце августа - начале сентября. Об этом сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе МЖД.

"Расписание пригородных поездов Курского направления МЖД изменится в конце августа - начале сентября в связи с путевыми работами на участке Люблино - Царицыно, а также демонтажем старых путепроводов на железнодорожной ветви Люблино-cортировочное - Угрешская в районе станции Печатники. Так, с 31 августа по 3 сентября, с 5 по 10 сентября и 13-15 сентября на перегоне Люблино - Царицыно преимущественно в ночные часы с 22:30 мск до 05:30 мск железнодорожники проведут укладку около 2 км бесстыкового пути. Новые бесстыковые или "бархатные" пути позволяют повысить комфорт пассажиров во время поездки, обеспечить плавность хода поездов и снизить уровень шума", - сообщили в пресс-службе.

Кроме того, 29 августа и 5 сентября в ночное время в районе станции Печатники, на железнодорожной ветви Люблино-сортировочное - Угрешская, связывающей Курское направление и МЦК, будут проводиться работы по демонтажу двух старых путепроводов. Данные искусственные сооружения с мая 2021 года не используются для движения поездов, курсирование транзитных поездов дальнего следования на участке Люблино-сортировочное - Угрешская осуществляется по новым путепроводам.

"Обращаем внимание пассажиров, что на время работ изменится расписание и маршруты некоторых пригородных поездов Курского направления и электричек, смежных с Рижским направлением. Московская железная дорога просит пассажиров с пониманием отнестись к работам и заблаговременно ознакомиться с изменениями в расписании пригородных поездов. Сделать это можно на вокзалах и остановочных пунктах, на официальном сайте ОАО "РЖД" в разделе "Пассажирам" и в мобильном приложении "РЖД Пассажирам", - заключили в пресс-службе.