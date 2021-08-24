Около 250 стартапов в сфере туризма примут участие в Moscow Travel Factory

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Почти 250 стартапов и более 1,5 тыс. слушателей примут участие во втором сезоне туристического акселератора Moscow Travel Factory - площадки, объединяющей представителей индустрии туризма и гостеприимства Москвы, сообщила во вторник пресс-служба Мостуризма.

"Во втором сезоне туристического акселератора Moscow Travel Factory примут участие около 250 стартапов и более 1,5 тыс. слушателей обучающей программы. Задача участников - доработать свои продукты и показать эффекты от их реализации, привлечь инвесторов и найти партнеров среди представителей туристической отрасли. Финалом станет "Демо-день" 22 октября, где будут определены победители для награждения партнерами проекта, а лучшие стартапы получат маркетинговую поддержку по продвижению своих проектов от организаторов акселератора", - говорится в сообщении.

Проект Moscow Travel Factory был запущен Мостуризмом в 2020 году и уже помог воплотить в жизнь ряд перспективных идей. Так, сервис для планирования бюджета путешествий HowMuchTravel был оценен венчурными фондами в 2 млн долларов. Платформа инклюзивного туризма Globe4all.net, помогающая путешественникам с ограниченными возможностями спланировать путешествие по городу, получил грант Всемирной выставки "Экспо-2020" в Дубае. А стартап "LocalFriend.ai", создающий реальные прогулки с виртуальными гидами, стал партнером цифрового туристического сервиса Russpass.

"Сейчас мы понимаем, что самые активные туристы - это молодежь. Они стремятся в новые места в первую очередь ради впечатлений, которые им дает общение с местными людьми, уникальный гастрономический опыт, необычные достопримечательности, новые варианты времяпровождения. Участникам акселератора Moscow Travel Factory важно понимать, кому они предлагают свои идеи. Этот проект поможет им понять запрос аудитории, разработать действительно полезные приложения и услуги, продумать маркетинговую стратегию и привлечь в наш город еще больше путешественников со всего света", - приводятся в сообщении слова председателя Комитета по туризму города Москвы Екатерины Проничевой.

Партнерами Moscow Travel Factory уже являются крупные транспортные компании, отели, музеи, парки и цифровые сервисы. Такие коллаборации помогут улучшить пользовательский опыт туриста, сделав его пребывание в Москве более интересным и ярким. В течение ближайших двух месяцев участников Moscow Travel Factory ждут также лекции от экспертов на лучших туристических площадках города, работа с наставниками и встречи с потенциальными инвесторами.