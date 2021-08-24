На востоке Москвы открыли движение по Богородскому путепроводу

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. После реконструкции в Москве открыли Богородский путепровод. Работы проводились в рамках строительства участка Северо-Восточной хорды (СВХ) от улицы Лосиноостровская до Ярославского шоссе, сообщил журналистам во вторник руководитель столичного департамента строительства Рафик Загрутдинов.

"Запускаем движение по Богородскому путепроводу, который был построен с опережением контрактных сроков в рамках строительства Северо-Восточной хорды от Лосиноостровской улицы до Ярославского шоссе. Богородский путепровод соединяет два района Восточного административного округа - район Богородский и Метрогородок за счет прямого соединения улицы Лосиноостровская, ранее разделяемой железнодорожными путями МЦК. Объект создает бессветофорное движение Северо-Восточной хорды на участке от Открытого шоссе до Ярославского шоссе, и эстафета бессветофорного движения будет дальше продолжена", - сказал Загрутдинов.

Он добавил, что участок СВХ от Открытого шоссе до Ярославского шоссе находится в высокой степени готовности. "Мэром Москвы Сергеем Семеновичем Собяниным поставлена задача с опережением сроков завершить строительство, и строители прикладываюсь все усилия, чтобы ввести данный участок. Думаю, в ближайшее время Сергей Семенович примет решение и откроет движение по нему", - сказал руководитель департамента.

Загрутдинов также отметил, что в рамках строительства основного хода Северо-Восточной хорды был построен экодук, который послужит альтернативным безопасным природным переходом на другую лесную часть территории Национального парка "Лосиный остров". Данный экодук станет продолжением существующей тропы для перехода животных, которая проходит под железнодорожными путями МЦК. "Он будет запущен в рамках открытия участка Северо-Восточной хорды от Открытого шоссе до Ярославского шоссе", - заключил Загрутдинов.

Протяженность обновленного двухполосного путепровода составляет 311 м, в районе примыкания к нему была проведена реконструкция улицы Лосиноостровская и установлены шумозащитные экраны.

"Открытие движение по путепроводу позволит значительно увеличить пропускную способность Открытого шоссе, улицы Краснобогатырская, 5-го проезда Подбельского и смежного участка Северо-Восточной хорды. В рамках участка также реализуются две железнодорожных эстакады на пересечении СВХ с Ярославским направлением, один подземный пешеходный переход в районе станции МЦК "Белокаменная", светозащитные экраны на участке от ул. Лосиноостровская до Ярославского шоссе и шумозащитные экраны вдоль территории Национального парка "Лосиный остров", и вдоль железнодорожных путей МЦК", - добавили в пресс-службе департамента.