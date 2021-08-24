Школьники и студенты колледжей поздравят Москву с 874-летием в социальных сетях

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Юные москвичи, их родители и педагоги смогут поздравить столицу с 874-летием в социальных сетях с хештегом #СднемРожденияМосква. У ребят в видеоролике будет возможность записать песню или танец, прочитать стихотворение, сыграть на музыкальном инструменте, рассказали ТАСС в пресс-службе столичного департамента образования.

"Городской методический центр в преддверии Дня города запустил в социальных сетях акцию, в рамках которой юные москвичи, их родители и педагоги смогут поздравить столицу с праздником. Для участия нужно записать видеооткрытку у городской достопримечательности, арт-объекта, в парке или другом любимом месте столицы, длительность видеопоздравления не должна превышать трех минут. В процессе создания ролика можно использовать компьютерную графику, музыку и фото. Готовые работы необходимо разместить в социальных сетях Facebook, Instagram, "ВКонтакте" и YouTube с хештегом #СднемРожденияМосква", - отметили в пресс-службе.

Также нужно будет зарегистрироваться на странице акции до 13 сентября и в форму добавить ссылку на видеооткрытку. Итоги акции подведут до 22 сентября. Участники получат электронные сертификаты, которые будут размещены в личных кабинетах. Акция "С Днем рождения, Москва!" проводится городским методическим центром в столице во второй раз для сохранения исторических и культурных традиций и развития творческих способностей детей. В прошлом году в ней приняли участие более 3,5 тыс. москвичей.

Празднование Дня города в 2021 году пройдет во вторые выходные осени, 11-12 сентября. Порядок и формат проведения культурных мероприятий будут определены с учетом складывающейся эпидемиологической ситуации и необходимости соблюдения всех действующих санитарных норм и ограничений.