Около 5 тыс. образовательных учреждений в Москве готовы принять учеников 1 сентября

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Около 5 тыс. образовательных учреждений в Москве откроют свои двери для детей в новом учебном году, сообщил во вторник мэр столицы Сергей Собянин на городском открытом педагогическом совете.

"Надеюсь, что образовательная система Москвы - около 5 тыс. зданий готовы для того, чтобы 1 сентября принять московских школьников, студентов, колледжи - это почти 1,5 млн человек. Это целая страна. Осталось несколько дней, я думаю, что мы еще за это время наведем марафет, и наши школы 1 сентября будут выглядеть празднично, школьники и учителя с удовольствием придут на офлайн-учебу", - сказал мэр.

Он добавил, что прошедший учебный год, был сложным, однако ребята достойно справились со всеми экзаменами. "Наши школьники блестяще, просто блестяще выступили на российских и международных олимпиадах, побив все рекорды по медалям, которые завоевали москвичи. Конечно, в первую очередь это было благодаря вам - учителям, родителям, учащимся. Спасибо вам огромное", - отметил Собянин.

Мэр также поздравил всех с новым учебным годом и пожелал успехов педагогам и учащимся. "Спасибо друзья, вы самые лучшие. С наступающим праздником", - сказал он.