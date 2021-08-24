Детские сады в Москве начнут принимать детей в возрасте от 2,2 года

МОСКВА, 24 августа./ТАСС/. Московские детские сады с этого года начнут принимать малышей в возрасте от 2,2 года, сообщил во вторник мэр столицы Сергей Собянин на городском открытом педагогическом совете.

"Мы продолжаем делать много в плане развития и материальной базы, строить школы. В год мы строим порядка 40-50 образовательных зданий, детских садов, школ. Это позволяет нам в этом году принимать детей в детские дошкольные учреждения уже с двух лет двух месяцев. В 110 районах Москвы мы вводим это нововведение", - сказал Собянин.

С 1 июля 2019 года у родителей московских дошкольников в большинстве районов Москвы появилась возможность отправлять в детские сады малышей в возрасте от двух лет четырех месяцев.