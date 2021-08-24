Половина школьников Москвы смогут обучаться в предпрофессиональных классах

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Половина московских школьников смогут проходить обучение в предпрофессиональных классах, сообщил во вторник мэр столицы Сергей Собянин на городском открытом педагогическом совете.

"Очень важно продолжать нашу работу по развитию предпрофессиональных классов. Должен вас поздравить, в этом году уже половина школьников будет иметь возможность заниматься в предпрофильных классах: инженерных, медицинских, научных и так далее. Очень важно создание в Москве IT-классов. Вы знаете, как эта отрасль развивается. И ребята, которые получат эти знания, за них можно не беспокоится, они всегда надут себе работу", - сказал Собянин, обращаясь к московским педагогам.

Он добавил, что не менее важным направлением являются и специализированные классы по предпринимательской деятельности.

"Казалось бы, где школьники, где предпринимательская деятельность, но в Москве сотни тысяч людей, <...> которые организуют свой бизнес - это самозанятые, индивидуальные предприниматели, руководители небольших, малых предприятий и так далее. То есть это никакая-то эксклюзивная история. Это массовая история, когда человек берет в свои руки свою судьбу, не дожидаясь ни от кого, формирует себе основу для жизни", - отметил он.

В школах Москвы реализуются проекты предпрофессионального образования, список предпрофильных классов постоянно расширяется. Среди них - медицинские, инженерные, кадетские, IT, медиа и другие направления.