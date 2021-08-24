Фотовыставка об истории Всероссийской переписи населения открылась в Москве

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Фотовыставка "Москва в цифрах. От переписи к переписи", посвященная истории Всероссийской переписи населения, открылась во вторник на Чистопрудном бульваре в Москве, сообщает корреспондент ТАСС.

На экспозиции представлены 34 исторических и современных фотоснимка районов Москвы, а также цифры и факты о городе, которые раскрыла первая в истории России перепись 1897 года.

"Что такое перепись? Говорят, что это мгновенный фотоснимок страны во всем ее многообразии. И сегодня очень символично, что мы открываем фотовыставку, приуроченную ко Всероссийской переписи. Перепись - это фотография, и здесь мы видим тоже фотографии, как развивался наш прекрасный город Москва. И это уже история. И перепись это тоже история. История в цифрах - как менялась, как развивалась наша страна в целом", - рассказал журналистам на открытии выставки руководитель Росстата Павел Малков.

Во время первой переписи вся Москва состояла из 10 частей, ныне входящих в Центральный округ столицы, и перепись показывает, каков был состав населения в каждом из этих районов, пояснили в пресс-службе Росстата. Например, район Зарядье на 75% состоял из крестьян, приехавших в столицу на заработки.

"Только 25% были других сословий. Это показывает, как и за счет чего росла Москва, потому что по всем районам крестьян было больше 50%. То есть, это народ, который ехал в Москву работать, зарабатывать. Крестьяне - это молодые мужчины 18-40 лет, которые приехали сюда без семей. И была большая диспропорция относительно полового состава, больше было мужчин", - пояснил ТАСС сотрудник медиаофиса Росстата Павел Казиков.

Результаты этой переписи до сих пор остаются одними из самых ценных данных о дореволюционной России, добавили в пресс-службе.

В числе других информационных проектов Росстата - информационные центры в аэропортах Москвы. Это так называемые инстабудки, в которых любой желающий сможет сделать "селфи", отправить фото в соцсети, а заодно ознакомиться с информацией о предстоящей переписи. Первые "инстабудки" уже появились в аэропорту Шереметьево. Узнать подробности о переписи можно также с помощью QR-кода, размещенного в этих информационных точках, а также на фотовыставке на Чистопрудном бульваре, добавили в Росстате.

О проведении переписи

Ранее председатель правительства России Михаил Мишустин подписал соответствующее постановление "О внесении изменений в постановление правительства Российской Федерации от 7 декабря 2019 г. № 1608", которым установлены новые сроки проведения мероприятия - с 15 октября по 14 ноября 2021 года. Ранее планировалось провести перепись с 1 по 31 октября. Перепись населения на отдаленных и труднодоступных территориях, транспортное сообщение с которыми в основные сроки будет затруднено, продлится до 20 декабря.

Предварительные итоги Всероссийской переписи населения будут подведены в апреле 2022 года. Окончательные итоги переписи будут подведены и официально опубликованы в IV квартале 2022 года.

Самостоятельно заполнить переписные листы на портале Госуслуг жители страны смогут в период с 15 октября по 8 ноября 2021 года.