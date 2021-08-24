На ВДНХ пройдет фестиваль цветов и экопродуктов Green City

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Фестиваль Green City пройдет с 26 по 29 августа на ВДНХ в Москве. В рамках мероприятия состоится ярмарка растений и экотоваров, сообщили в пресс-службе ВДНХ во вторник.

"С 26 по 29 августа на ВДНХ впервые пройдет фестиваль Green City. В течение четырех дней на открытой площадке около Летнего кинотеатра-лектория гостей ждут ярмарка экотоваров и растений, творческие и кулинарные мастер-классы, лекции, игры и дегустации. Фестиваль состоится с соблюдением всех рекомендаций Роспотребнадзора. Вход бесплатный, на некоторые активности необходима предварительная регистрация", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что главное место на фестивале Green City займет ярмарка растений, экотоваров и полезного питания. Здесь можно будет приобрести горшечные и садовые растения, семена и посадочный материал, декоративные изделия, садовый инвентарь и технику, средства для ухода за садом и домом, а также натуральную косметику.

"Посетителей фестиваля ждет насыщенная событийная программа. Все дни будет работать открытый лекторий, где пройдут презентации новых сортов цветов и биологических средств для защиты и питания растений, мастер-классы по выращиванию ирисов, лилий, гортензий, фиалок, пионов, декоративных кустарников, ягод и овощей, а также показы коллекций экологичной одежды для всей семьи", - говорится в сообщении.