На акцию "Ночь кино" во двор Музея Москвы можно будет прийти с домашними животными

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Одной из площадок городской акции "Ночь кино" 28 августа станет Музей Москвы. В этот день посетители смогут прийти на кинопоказы под открытым небом со своими питомцами, сообщили во вторник в пресс-службе музея Москвы.

"Посетителей Музея Москвы ждет специальная кинопрограмма: два показа в Летнем кинотеатре "Каро" и Музея Москвы во дворе, на которые можно будет прийти с питомцами, а также показ фильма "Сокровенный человек" к выставке "Электрификация. 100 лет плану ГОЭЛРО" в Центре документального кино", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что в 21:00 во дворе музея начнется документальный фильм "Приют", показ которого организован в партнерстве с Beat Film Festival. Кинокартина Саскии Губбелс рассказывает о буднях самого большого голландского приюта для домашних животных. А в 23:00 начнется фильм Александра Домогарова-младшего "Пальма" о дружбе овчарки и девятилетнего мальчика. Также в 14:30 в Центре документального кино начнется показ "Сокровенного человека".

Ранее сообщалось, что акция пройдет на более чем 120 культурных площадках города. В этом году "Ночь кино" откроет киноконцерт "Сила кино" в кинотеатре "Художественный". Гости увидят музыкальные фрагменты из картин, отразивших подъем страны в 1920-1930-е годы, подвиг кинематографистов и операторов военного времени, первый полет человека в космос, развитие телевидения. Киноконцерт будет состоять из трех частей.

Акция начнется в 14:00, а последний сеанс завершится в 00:30. Для того, чтобы посетить показы, необходимо пройти онлайн-регистрацию.