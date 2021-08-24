Вся труппа театра "Эрмитаж" примет участие в новой постановке

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Всю труппу Московского театра "Эрмитаж" планируется занять в новой постановке под названием "Жил-был я". Об этом сообщил во вторник на сборе труппы режиссер, писатель, педагог, народный артист РФ, художественный руководитель театра Михаил Левитин.

"Возникла идея такая спектакля, где рефреном идут слова "жил-был я". Таких текстов много, в частности, у Высоцкого два-три текста. <…> Спектакль - импровизация, в которой будут участвовать все до единого работники труппы", - сказал худрук, добавив, что у него 80 таких монологов.

По его словам, в центре повествования будет человек по имени Амадей Фарадон - персонаж стихотворения Даниила Хармса, музыкант, которого сыграет Андрей Семенов.

В разговоре с корреспондентом ТАСС Левитин пояснил, что "Жил-был я" - это рефрен многих стихотворений. "Это не иллюстрация отдельных произведений, ни в коем случае. Как будет решен спектакль не хочу рассказывать. Но это момент судьбы каждого, каждого отдельного человека. Возникает - уходит, возникает - уходит. И его еще окружают разные люди. Это поток жизни, сильный поток жизни", - сказал режиссер.

Играть в постановке будут, по его словам, актеры с "легкой природой". Отвечая на вопрос, сколько человек будет занято в спектакле, он отметил: "Кто сумеет это сыграть. Там надо все-таки обладать легкой природой. Там существование на 3,5 минуты у каждого, потом они остаются в спектакле, становятся то ли его фоном, то ли еще чем-то".

Выпустить премьеру худрук рассчитывает до нового года.

На сборе труппы он также рассказал, что в театре готовится к постановке детский спектакль "Три толстяка", который появится уже до нового года, спектакль с интригующим названием "Итальянская комедия дель арте по мотивам "Отелло" Шекспира" и "Слепые кони фортуны" по произведению Гайто Газданова "Призрак Александра Вольфа".