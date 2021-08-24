Москву со среды накроют дожди

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Дожди придут в Москву в среду во второй половине дня. Особенно интенсивными они будут в четверг, выпадет до 20% месячной нормы осадков за этот период, сообщил ТАСС ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

"Москву начнет накрывать завтра во второй половине дня, ближе к вечеру. Но самые интенсивные дожди прошумят в столице и окрестностях в четверг, особенно в ночь. В общей сложности на город прольется до 15 мм осадков", - рассказал он.

По словам Тишковца, это составляет 20% месячной нормы осадков. Норма для августа составляет 77 мм осадков.