Росгвардия обеспечит безопасность на военно-музыкальном фестивале "Спасская башня"

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Росгвардия примет участие в обеспечении правопорядка на Международном военно-музыкальном фестивале "Спасская башня" в Москве. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ведомства.

"Перед открытием мероприятия взрывотехники ОМОН обследуют территорию и объекты на наличие взрывоопасных предметов. Ежедневно сотрудники Росгвардии будут проверять объекты фестиваля на предмет антитеррористической защищенности, осуществлять охрану периметра, а также патрулировать прилегающие территории. На период подготовки проведения репетиций выступлений военно-музыкальных оркестров предполагается размещение участников фестиваля в здании Государственного исторического музея", - говорится в сообщении.

В ведомстве напомнили, что мероприятие пройдет с 27 августа по 5 сентября, традиционно оно состоится на территории Красной площади. В этом году в фестивале примут участие 19 военно-оркестровых коллективов из разных стран. В общей сложности его посетят до 100 тыс. человек.