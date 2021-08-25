Еще три государственные услуги в соцсфере переведут в электронный вид в Москве

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Еще три государственные услуги в социальной сфере станут доступны в электронном виде в Москве. Об этом в среду сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

"Правительство Москвы приняло решение о переводе в электронный вид трех государственных услуг в социальной сфере", - говорится в сообщении.

Так, с 25 августа на портале mos.ru можно будет подать заявление на получение компенсации расходов на приобретение предметов и средств, предназначенных для ухода за новорожденными. Ранее москвичи за этой компенсацией обращались в отдел соцзащиты по месту жительства.

Также с 25 августа на официальном сайте мэра Москвы столичные семьи могут подать заявление на получение ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка. Ее ввели 1 января 2018 года. Она выплачивается до достижения ребенком возраста трех лет. Размер выплаты равен установленной в Москве величине прожиточного минимума для детей за второй квартал прошлого года - 15 450 рублям.

Кроме этого, начиная с нового учебного года на портале mos.ru можно будет подать заявление на получение компенсации части родительской платы за присмотр и уход за ребенком в городских и муниципальных образовательных организациях, реализующих программы дошкольного образования.