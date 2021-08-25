Рекордное количество пар за последние четыре года поженились в июле в Москве

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Около 12 тыс. пар поженились в июле в Москве. Это рекордное количество с 2017 года, сообщила в среду пресс-служба управления ЗАГС Москвы.

"С января по июль в столице поженились около 46 тыс. пар, что свидетельствует об увеличении количества браков в 2021 году. В июле поженились около 12 тыс. пар. Такого количества не было с 2017 года, когда в этом месяце заключили брак более 12 200 молодоженов. По сравнению с 2018 годом число браков в июле увеличилось более чем на 17%, с 2019 годом - более чем на 26%", - рассказали ТАСС в пресс-службе столичного Управления ЗАГС.

Несмотря на то, что в конце июня 2020 года проведение торжественных церемоний возобновили, многие молодожены уже перенесли дату заключения брака на более поздний срок. В связи с этим в 2021 году в июле заключили на 60% больше браков, чем в 2020 году. Порядка 70% церемоний прошли в торжественной обстановке. Около 1,5 тыс. свадеб прошли на необычных площадках. Самыми популярными локациями стали башня "Око" (ресторан Birds), там поженились более 150 пар, а также дом торжеств "Сафиса", особняк Спиридонова, парк-отель "Даниловский" и башня "Федерация" "Панорама 360". Самым популярным ЗАГСом в июле традиционно стал Дворец бракосочетания № 1, там поженились более 850 пар. В среднем ежедневно там проходило около 30 торжественных регистраций.

"Около 1 000 пар поженились в красивую июльскую дату 17.07. Также большее количество пар в июле поженились в субботние даты: 10.07 заключили брак около 900 пар, 24 июля - более 800, 3 июля - более 780 пар, а 31 июля - более 760 молодоженов", - отметили в пресс-службе.

Для молодоженов доступно более 30 площадок для выездной регистрации брака. Пары могут просто и удобно выбрать площадку на сайте спецпроекта "Новые адреса счастья" на портале mos.ru. Там размещены фото и подробное описание каждой площадки, визуальное представление на карте Москвы, доступные даты. Госпошлина остается прежней - 350 рублей, при подаче заявления онлайн - 245 рублей. Подать заявление о заключении брака можно онлайн через портал mos.ru или портал госуслуг, а также лично в отделе ЗАГС.