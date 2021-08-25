Выставка "Вселенная. Человек. Интеллект" откроется в Москве в рамках Года Германии в РФ

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Естественно-научная выставка "Вселенная. Человек. Интеллект", организованная Гёте-Институтом и Обществом Макса Планка, откроется в Москве 9 сентября в рамках Года Германии в России. Об этом сообщили ТАСС в среду организаторы.

"В рамках Года Германии в России 2020/2021 Гёте-Институт и Общество Макса Планка представляют естественно-научную выставку "Вселенная. Человек. Интеллект", посвященную передовым исследовательским проектам из Германии. Интерактивная экспозиция в формате иллюстраций, видео, научно-исследовательских проектов и модулей дополненной реальности рассказывает о великих тайнах человечества, достижениях научной мысли и заставляет задуматься об актуальных для науки и общества вопросах", - говорится в сообщении.

Цель выставки - пробудить у школьников интерес к естественно-научным исследованиям, а также заинтересовать Германией и немецким языком. Как пояснили ТАСС организаторы, в экспозиции, состоящей из пяти разделов - "Вселенная", "Путь Homo sapiens", "Наш мозг", "Жизнь в антропоцене" и "Искусственный интеллект" - используются интерактивные форматы. "AR-станции с элементами дополненной реальности помогут узнать много нового - например, как звучит костяная флейта возрастом 40 000 лет или откуда на земле взялось золото", - отмечается в сообщении.

В Москве выставка проводится в сотрудничестве с Детским технопарком "Менделеев Центр" на базе РХТУ им. Д. И. Менделеева с 9 по 30 сентября. В октябре и ноябре экспозиция отправится в Санкт-Петербург и Новосибирск.