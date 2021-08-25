Новое светотехническое шоу покажут в День города в павильоне "Макет Москвы" на ВДНХ

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Премьера нового светотехнического шоу "Я шагаю по Москве" состоится на Сиреневой Аллее ВДНХ в павильоне "Макет Москвы" в День города. 11 и 12 сентября с 11.00 часов новое шоу будет транслироваться каждые 30 минут, сообщила в среду пресс-служба департамента градостроительной политики города Москвы.

"В День города в павильоне "Макет Москвы" на Сиреневой Аллее ВДНХ в 11.00 состоится премьера нового светотехнического шоу "Я шагаю по Москве". 11 и 12 сентября новое шоу будет транслироваться каждые 30 минут, в последующие дни - на регулярной основе согласно расписанию: в 11:00 и 19:00 - "Мегаполис Москва"; в 12:00 и 17:00 посетители смогут увидеть ролик "Лучший город Земли"; красочное шоу "Архитектурные стили Москвы" доступно в 13:00; "Я шагаю по Москве" в 14:00, далее гостям демонстрируют шоу "Москва Булгакова", в 16:00 - "Времена года", истории Москвы будет посвящен показ в 18:00", - приводятся слова руководителя департамента Сергея Лёвкина.

Новая шоу - программа "Я шагаю по Москве" погрузит гостей в удивительный солнечный мир города с многовековой историей. В компании с участниками музыкальных проектов "Голос. Дети" и "Страна, пой" посетители прогуляются по широким улицам и узким переулочкам Москвы, по цветущим паркам и благоустроенным набережным, пробегутся по "сухому" фонтану. В подготовке светотехнического шоу были задействованы все технические возможности павильона.

"Интерактивная полноцветная система освещения макета позволяет воссоздавать дневное или ночное освещение города с возможностью имитации движения солнца, облаков и прочих природных явлений. Широкоформатная видео стена длиной 12 м, состоящий из 24 бесшовных экранов, и 8-канальная звуковая система создают эффект полного погружения в происходящее с насыщенным и объемным звуком", - пояснил Лёвкин.

В рамках предупреждения заболевания коронавирусной инфекцией павильон "Макет Москвы" оборудован дезинфекторами, всем гостям при входе измеряется температура бесконтактным способом.