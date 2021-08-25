Пятиэтажный филиал Эрмитажа появится на территории бывшей промзоны ЗИЛ в Москве

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Специалисты Мосгосэкспертизы согласовали проект строительства пятиэтажного московского филиала Эрмитажа на территории реорганизуемой промзоны ЗИЛ. Новый музей расположится в районе пересечения бульвара Братьев Весниных и улицы Родченко, сообщила в среду пресс-служба Москомэкспертизы.

"Москомэкспертиза сообщила о согласовании проектной документации для инвестиционного объекта "Музей Искусств" по адресу: ул. Автозаводская, вл. 23/4 (ЛОТ 20), Даниловский район, Южный административный округ города Москвы. На территории реорганизуемой промзоны ЗИЛ появится пятиэтажный филиал музея "Эрмитаж" с конференц-залом. При этом на первом этаже появится демонстрационный зал, холл со стойкой информации, магазин сувениров и книг, интерактивная зона, конференц-зал, ресторан, а также служебные и бытовые помещения", - приводятся в сообщении слова председателя Москомэкспертизы Валерия Леонова.

На подземном этаже запроектированы помещения подготовки экспонатов к выставке, фотолаборатории, зоны хранения экспонатов и помещения службы эксплуатации. Со второго по пятый этажи также расположатся демонстрационные залы. Связь по этажам в музее предполагается с помощью четырех лестничных клеток, двух групп эскалаторов, трех лифтов разной грузоподъемности.

"В столице реализуется масштабная программа по реорганизации бывшей промзоны ЗИЛ. Помимо жилой застройки активно возводятся объекты социального и общественно-делового назначения, развивается транспортная инфраструктура. Так, на территории ЗИЛа уже функционирует школа на 2,5 тыс. мест, спортивный комплекс "ЦСКА арена", олимпийский центр синхронного плавания Анастасии Давыдовой и спорткомплекс с бассейном "Акватория ЗИЛ", - отметил председатель Москомэкспертизы.

Здание музея выполнят в стиле конструктивизма. Для фасадов архитекторы предложили двойное остекление, не пропускающее ультрафиолет, вредный для предметов искусства. Украшать стены будет изящный абстрактный рисунок. Благоустройство территории предполагает размещение веранды ресторана и велодорожек, установку малых архитектурных форм, устройство автостоянок, разбивку газонов и цветников, а также высадку кустарников.