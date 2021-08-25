Собянин поручил за месяц подготовить к открытию новую поликлинику в Щербинке

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Мэр Москвы Сергей Собянин поручил строителям и департаменту здравоохранения в течение месяца подготовить новое здание детско-взрослой поликлиники на Первомайской улице в новой Москве к открытию.

"Поликлиника готова уже почти год. Понятно, были проблемы с подрядчиками, затем с подвальными помещениями, но сейчас их нет, есть мелочи какие-то, - вы в течение месяца устраните их и заезжайте в кабинеты, осваивайте их и давайте уже организовывать прием, очень вас прошу. <…> Жалко, такой объект стоит такое количество времени, основное оборудование смонтировано, а граждане ютятся в каком-то приспособленном помещении, так не должно быть", - сказал Собянин в среду в ходе осмотра здания поликлиники на Первомайской улице. "Ставлю на контроль руководителю департамента здравоохранения Алексею Хрипуну, и это под вашу ответственность, строители", - сказал мэр своему заместителю Андрею Бочкареву.

Согласно данным пресс-службы мэра и правительства столицы, семиэтажное здание медицинского учреждения на площадью 11,8 тыс. кв. м рассчитано на 750 посещений в смену - 500 посещений для взрослого населения и 250 посещений - для детского. Два блока здания изолированы друг от друга и имеют отдельные входы.

"В поликлинике созданы все условия для оказания качественной амбулаторно-поликлинической медицинской помощи жителям Щербинки. Лечебное учреждение оснащено современным диагностическим оборудованием, включая МРТ, КТ, УЗИ, эндоскопическое оборудование. Предусмотрен дневной стационар. Для пациентов созданы зоны комфортного ожидания. Имеется интуитивно понятная навигация, позволяющая без труда находить нужный кабинет", - уточнили в пресс-службе.

Кроме того, выполнено благоустройство прилегающей к поликлинике территории. В настоящее время идет передача здания поликлиники специализированным организациям департамента здравоохранения Москвы.