Движение в районе Красной площади ограничат до 6 сентября из-за фестиваля "Спасская башня"

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Движение транспорта будет ограничено с ночи 25 августа до 6 сентября на улице Ильинка в центре Москвы из-за военно-музыкального фестиваля "Спасская башня", сообщается в Telegram-канале столичной Госавтоинспекции.

"В связи проведением Международного военно-музыкального фестиваля "Спасская башня" с 22:00 часов 25 августа до 08:00 часов 6 сентября 2021 года будет ограничено движение транспорта по улице Ильинка от Старой площади до Красной площади и от улицы Ильинка до улицы Варварка в районе дома №5 по Красной площади", - говорится в сообщении.

Водителям лучше заранее продумать пути объезда.