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Фестиваль "Спасская башня"

Движение в районе Красной площади ограничат до 6 сентября из-за фестиваля "Спасская башня"

Будет ограничено движение транспорта по улице Ильинка от Старой площади до Красной площади, а также от улицы Ильинка до улицы Варварка в районе дома №5 по Красной площади

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Движение транспорта будет ограничено с ночи 25 августа до 6 сентября на улице Ильинка в центре Москвы из-за военно-музыкального фестиваля "Спасская башня", сообщается в Telegram-канале столичной Госавтоинспекции.

"В связи проведением Международного военно-музыкального фестиваля "Спасская башня" с 22:00 часов 25 августа до 08:00 часов 6 сентября 2021 года будет ограничено движение транспорта по улице Ильинка от Старой площади до Красной площади и от улицы Ильинка до улицы Варварка в районе дома №5 по Красной площади", - говорится в сообщении.

Водителям лучше заранее продумать пути объезда.

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Фестиваль "Спасская башня"
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