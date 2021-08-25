Троих мужчин будут судить за пранк с угоном такси в Москве

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Три молодых человека предстанут перед судом в Москве за угон такси в марте этого года, им грозит до семи лет колонии. Они засняли весь процесс на видео и охарактеризовали свою выходку как розыгрыш, сообщили ТАСС в пресс-службе прокуратуры Москвы.

"Злоумышленники в марте этого года вызвали такси к "Москва-Сити". Пока водитель по их просьбе складывал пакеты в багажник, один обвиняемый сел за руль автомашины, второй - на пассажирское сидение, а третий снимал на камеру уезжающую иномарку и реакцию хозяина авто. Теперь всем троим предъявлено обвинение в угоне, совершенном группой лиц по предварительному сговору (п. "а" ч. 2 ст. 166 УК РФ)", - говорится в сообщении.

Злоумышленники пояснили следствию, что таким образом хотели разыграть водителя. Уголовное дело направлено в Пресненский районный суд. Фигурантам грозит до семи лет лишения свободы.