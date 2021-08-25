В Москве открылся первый центр услуг для креативных индустрий

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Первый центр услуг для бизнеса (ЦУБ), ориентированный на представителей креативных индустрий, открылся в среду в Москве. В нем предприниматели смогут получить консультационную и другие виды поддержки в режиме одного окна, сообщила вице-мэр столицы Наталья Сергунина.

ЦУБ разместился на территории центра современного искусства "Винзавод"

"Город создает все необходимые условия для развития креативных индустрий. Речь идет об инфраструктурной, финансовой, образовательной и консультационной поддержке, помощи в продвижении продукции, подготовке кадров и так далее. В Москве уже есть один креативный технопарк. Его резиденты могут получить субсидии до 10 млн рублей в год на покупку оборудования. Еще несколько творческих пространств рассматриваются как будущие креативные технопарки. А сегодня на территории "Винзавода" открылся первый центр услуг для креативного бизнеса. Он предназначен и для действующих предпринимателей и тех, кто только планирует открыть свое дело в этой сфере", - сказала Сергунина, слова которой приводит официальный портал мэра и правительства Москвы.

Сегодня в Москве уже действует 17 центров услуг для бизнеса, часть из них расположена во флагманских офисах "Мои документы". Появление нового центра связано с увеличением креативного сообщества в столице, объединяющего уже около 500 тыс. человек.

"Новый ЦУБ открыт для широкой аудитории и создает комфортную среду для развития креативных предпринимателей. В центре также можно узнать о существующих мерах поддержки правительства Москвы и подобрать подходящие", - рассказал руководитель городского Департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин.

Услуги центра

По данным портала, посетителям центра помогут подготовить необходимые документы для создания своего дела, получения субсидий и иных финансовых мер поддержки. Также здесь можно узнать информацию о программах обучения для представителей креативных индустрий, подобрать пространство для бизнеса и использовать площадку для проведения деловых переговоров. Еще будет возможность поучаствовать в различных образовательных мероприятиях и проектах.

Москва формирует комплексную систему поддержки и развития творческих предпринимателей на основе потребностей представителей отрасли и передовых мировых практик. В планах - расширение линейки специализированных инструментов образовательной, акселерационной, информационной и консультационной поддержки, организация секций Created in Moscow на российских и зарубежных конгрессно-выставочных мероприятиях, добавляется на портале.